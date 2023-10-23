В Госдуме рассказали об изменениях в рекламе банковских кредитов

Вступивший в силу закон о совершенствовании порядка расчета полной стоимости кредита обязывает банки информировать потенциальных клиентов о максимальной сумме платежей, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» один из авторов документа, руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такая мера убережет заемщиков от переплат и сюрпризов, обозначенных мелким шрифтом.

Как пояснил парламентарий, многие банки предоставляли потенциальным заемщикам не всю достоверную информацию о кредитах. Например, указывалась привлекательная ставка, но при этом сопутствующие платежи, увеличивающие сумму долга, замалчивались или обозначались мелким шрифтом, вводя клиента в заблуждение относительно реальной суммы, которую ему придется выплачивать.

Главной причиной появления этого закона депутат назвал борьбу с закредитованностью граждан.

Мы постарались максимально упростить и улучшить получение полной информации о предоставлении кредитного продукта. То, что это наведет порядок на рынке — 100 процентов. Больше граждан получат максимальную информацию о продукте и подойдут к взятию кредита более ответственно, — резюмировал Аксаков.