Эксперты рассказали, как курс валют изменил рынок материалов для ремонта
Из-за роста курсов основных валют и сложностей с логистикой материалы для отделки квартир подорожали до 8,3% год к году. Об этом сообщает «Коммерсант».
За основу был взят период с июля по сентябрь. Как отмечается, по ряду категорий рост составил до 37%.
В Infoline отмечают, что DIY-сети ввозят из других стран свыше 50% ассортимента. В частности, речь идет о сантехнике и лакокрасочных материалах, говорится в публикации.
Также эксперты связывают повышение цен на рынке с повышенным спросом на материалы. Он наблюдается на фоне увеличения ввода новой недвижимости.
По словам представителей отрасли, существенный объем сырья все еще импортируют. В этой связи, как уточняют они, девальвация российской национальной валюты отражается на себестоимости.
Также издание обращает внимание на то, что производители вынуждены заниматься поисками логистических путей для поставок.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила об увеличении спроса в России на мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели. Увеличение показателя за первые девять месяцев составило 39–50% год к году, уточнило издание.