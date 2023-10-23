Эксперты рассказали, как курс валют изменил рынок материалов для ремонта

Из-за роста курсов основных валют и сложностей с логистикой материалы для отделки квартир подорожали до 8,3% год к году. Об этом сообщает «Коммерсант».

За основу был взят период с июля по сентябрь. Как отмечается, по ряду категорий рост составил до 37%.

В Infoline отмечают, что DIY-сети ввозят из других стран свыше 50% ассортимента. В частности, речь идет о сантехнике и лакокрасочных материалах, говорится в публикации.

Также эксперты связывают повышение цен на рынке с повышенным спросом на материалы. Он наблюдается на фоне увеличения ввода новой недвижимости.

По словам представителей отрасли, существенный объем сырья все еще импортируют. В этой связи, как уточняют они, девальвация российской национальной валюты отражается на себестоимости.

Также издание обращает внимание на то, что производители вынуждены заниматься поисками логистических путей для поставок.