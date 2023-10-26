Эксперты предупредили о лишних тратах на электричество из-за 5 приборов

Компьютер, микроволновку и некоторую другую бытовую технику нужно выключать на ночь из сети для экономии на электричестве. О лишних тратах из-за пяти оставленных в розетках приборов предупредили россиян эксперты «Белновости».

Специалисты советуют вытаскивать из розетки как стационарные компьютеры, так и ноутбуки — потреблять энергию они продолжают до тех пор, пока остаются подключенными к сети. То же касается телевизоров.

Плохой привычкой эксперты также назвали оставленное в розетке на несколько часов или суток зарядное устройство от смартфона. Это чревато не только ростом расходов на коммуналку, но и выходом зарядки из строя. Помимо этого, специалисты посоветовали выключать на ночь микроволновую печь и обогревательные приборы.