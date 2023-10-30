«Формула жизни»: как накопить на будущее и обеспечить настоящее

Быть уверенным в завтрашнем дне и будущем родных, но при этом иметь свободные деньги каждый день – задача, к которой стремится каждый. Правда, этого не всегда легко достичь. У большинства россиян такой продукт, как страховой полис, ассоциируется исключительно с вопросами здоровья. Здоровье, безусловно, важно, но оно – не единственная основа жизненного благополучия. Позаботиться о финансовой стабильности своей и близких, а также о будущем детей помогут современные страховые продукты.

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Так, с программой страхования «Формула жизни» можно сформировать капитал на различные цели: например, покупка недвижимости, образование детям или создание финансовой «подушки безопасности». Страховая часть позволит защитить себя и близких в случае непредвиденных обстоятельств – если произойдет риск, то страховая компания сделает страховую выплату или вернет взносы в соответствии с условиями договора. Кстати, в программе «Формула жизни» вы можете не только самостоятельно определить срок накоплений и сумму взносов, но и страховые риски, подключив их по отдельности или пакетным предложением.

А вдвойне приятно получить уверенность в завтрашнем дне с приятными бонусами в сегодняшнем. До 8 ноября каждый клиент, оформивший программу «Формула жизни» в рассрочку в офисе СберПремьер, может получить возможность выиграть 2 000 000 рублей и другие щедрые денежные призы на исполнение желаний.

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Услуги накопительного страхования жизни оказывает ООО СК «Сбербанк страхование жизни» ОГРН 1037700051146, лицензии СЖ №3692 и СЛ №3692 выданы Банком России 15.01.20. ПАО Сбербанк выступает агентом. Период акции: с 09.10.2023 по 20.02.2024. Организатор: ООО СК «Сбербанк страхование жизни». Подробнее об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте sberbank-insurance.ru/i/docs/rules-mechta.pdf. Количество призов ограниченно.

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