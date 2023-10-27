Финансовый эксперт назвал способы накопить на пенсию

Позаботиться о сбережениях на старость нужно заранее. Для этого существует много способов разной сложности, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

«Для начала придется ответить на три важных вопроса: сколько у вас времени до выхода на пенсию, сколько денег вы можете откладывать и какие инструменты лично вам подходят больше всего», – отметил эксперт.

Стандартный размер отчислений на пенсию – от 10% дохода, но кому-то удается откладывать и 20–30%. Базовыми инструментами являются вклады, страховки, фонды, акции и облигации.

Если вы никогда не копили, то Емельянов советует попробовать все способы на небольшие суммы и оставить те, которые вам будут удобнее и понятнее. Можно открыть накопительный счет, но лучше вклад с пополнением и обнулением процентов при закрытии.

Также можно воспользоваться накопительной страховкой. Однако важно помнить, что досрочный выход из программы грозит серьезными штрафами.

Еще один способ – негосударственный пенсионный фонд. Государство будет софинансировать взносы в НПФ тем, кто вступит в программу. Накопить так можно от нескольких сотен до миллионов рублей.