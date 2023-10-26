Эксперт объяснил, что делать, если на вас оформили кредит мошенники

Россиянам, на имя которых преступники незаконно оформили кредит, необходимо запросить кредитную историю, а также обратиться в полицию и в Центробанк. О шагах, которые нужно предпринять, «Газете.Ru» рассказал председатель Комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Максим Семов.

По словам эксперта, первое, что необходимо сделать — запросить через Госуслуги кредитную историю.

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«С помощью кредитной истории можно узнать, какие займы, когда и где были оформлены, размер суммы долга, сроки погашения и другие детали», — пояснил он.

Затем необходимо обратиться в полицию с заявлением и в нем «подробно указать детали происшествия, опираясь на факты». Например, предоставив данные о том, что номер телефона из кредитной истории — чужой, или доказательства того, что человека не было в городе в момент оформления займа.

Затем необходимо обратиться с заявлением в выдавшую деньги кредитную организацию. В нем нужно подробно описать «все детали происшествия и приложить копию заявления в полицию», пояснил Семов.

Также, по словам эксперта, нужно запросить в банке или микрофинансовой организации ряд документов: договор, выписки по всем счетам, справки о движении денег, юридическое дело и кредитное досье. Эту информацию затем нужно передать в полицию.

Четвертым шагом станут обращения в Центробанк РФ и Федеральную службу судебных приставов. При этом необходимо «действовать спокойно и сосредоточенно». Если же финансовая организация отказывается признать ситуацию мошенничеством и продолжает настаивать на погашении кредита или займа, то пятым шагом станет обращение в суд, констатировал эксперт.

Ранее Государственной думой был принят во втором и третьем чтении закон, который вводит для финансовых организаций обязанность отвечать на обращения клиентов в течение 15 рабочих дней с момента их регистрации. Речь идет о кредитных, страховых, микрофинансовых, клиринговых организациях, профучастниках рынка ценных бумаг, НПФ и бюро кредитных историй.