В Госдуме высказались об индексации пенсий работающим пенсионерам

«Как правило, это единственная возможность получения доходов, когда человек уже не способен трудиться. Вместе с тем работающие пенсионеры еще как бы заботятся о себе. Но мы абсолютно согласны с тем, что российской экономике как никогда нужны пенсионеры, потому что старшее поколение — это наставники, те, кто сегодня сможет реализовать задачи, поставленные государством перед трудящимися населением. Они нам очень нужны в экономике, а значит и индексацию нужно проводить», — отметила она.