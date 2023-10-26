В Минфине объяснили нежелание пенсионеров работать

Многие пенсионеры в России не желают работать, и на это есть ряд причин. Мнением поделился глава Министерства финансов Антон Силуанов, передает РБК.

Министр сослался на результаты опросов, согласно которым пенсионеры утверждают, что пенсии поднимаются достаточно, а заработная плата предлагается невысокая.

«Пенсии с учетом индексации в последние два года существенно подросли. И если идти работать, работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты», — объяснил глава ведомства.

Второй причиной является то, что люди отдыхают по состоянию здоровья. Третье объяснение — забота о внуках, заключил Силуанов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о повышении с 1 января 2024 года уровня пенсий неработающим пенсионерам. Решение об увеличении пенсий по старости на 7,5 процента коснется 32 миллионов граждан страны.