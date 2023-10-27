Юрист назвал пять способов кражи денег с банковских счетов мошенниками

Мошенники могут красть деньги с банковских счетов пятью способами. Об этом рассказал «Прайму» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

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Один из популярных методов добраться до банковского счета — социальная инженерия. То есть потенциальная жертва сама может назвать все необходимые данные, в том числе пароли. Злоумышленникам только остается войти в личный кабинет и вывести деньги.

Юрист отметил, что с этим способом бороться просто — не говорить коды из СМС, уведомлений и прочие личные данные. Банковские работники никогда не спрашивают эту информацию, предупредил эксперт.

Если звонят и говорят, что со счетом или вкладом «что-то не так», то лучше немедленно прервать разговор и позвонить в свой банк самостоятельно и уточнить, правда ли у вас проблемы. Телефон горячей линии вашего банка можно найти на сайте или пластиковой карте.

Также мошенники могут украсть пароли от интернет-банка с помощью программ. Например, на телефон или ПК устанавливают шпионские программные обеспечения (ПО). Часто это делается дистанционно — жертве, например, кидают ссылку. Их никогда нельзя открывать, особенно если они пришли по электронной почте.

Злоумышленники часто взламывают аккаунты в социальных сетях, чтобы рассылать шпионское ПО родственникам и друзьям потерпевшего.

Еще один способ завладеть вашими деньгами — подделка документов. Но этот метод встречается редко, так как довольно трудозатратный. Часто в этом способе могут помогать утечки или черные рынки.