Юрист рассказал о схемах кражи денег с банковских вкладов

Злоумышленники могут украсть денежные средства с банковских вкладов россиян. О схемах такого мошенничества рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, передает агентство «Прайм».

Аферисты стараются получить доступ к мобильному приложению за счет использования социальной инженерии, указал собеседник. По его словам, жертвы сами называют все явки и пароли, после чего мошенники выполняют вход в личный кабинет, закрывают вклад и выводят деньги.

Эксперт отметил, что злоумышленники также могут звонить с целью информирования о якобы проблемах со вкладом. Он рекомендует в таком случае прерывать разговор. Затем следует позвонить в свой банк, отметил специалист.

Он также сообщил о риске кражи паролей от интернет-банка. При реализации такой схемы на смартфон или ПК устанавливают шпионские программы, за счет которых злоумышленники получают данные, вводимые на устройстве пользователем.

Также мошенники подделывают документы, в частности паспорт или доверенность, заявил Гусятников. С такими липовыми бумагами они отправляются в банк для снятия денег со вклада, отметил специалист. По его словам, идентификация клиента по биометрии является самым надежным способом защиты от кражи денег с использованием поддельных документов.