49% айтишников из РФ не смогли получить работу в международных компаниях

Половина (49%) российских IT-специалистов в 2023 году пытались трудоустроиться в международные компании, но не получили от работодателя предложение о работе — оффер. Об этом «Газете.Ru» стало известно из результатов опроса компании SkyEng, которые имеются в распоряжении редакции.

© Газета.Ru

Из исследования SkyEng также следует, что из всех соискателей только 43% получили оффер. Однако в 38% случаев российских IT-специалистов приглашали на позиции с зарплатой не выше одной тысячи долларов.

Из всех респондентов только 71% задумывался о работе вне России. Основными причинами они считают высокий уровень оплаты труда (43%), возможность жить за границей (25%), а также интересный опыт (22%). Среди тех, кто не рассматривает заграничные офферы (29%), главной причиной стала неуверенность во владении английским языком (28%), нехватка средств для переезда (27%) и страх неудачи (24%).

Лучше всех среди опрошенных английским языком владеют архитекторы высоконагруженных сервисов (популярных онлайн-платформ с большим числом пользователей). Из них 49% имеют средне-продвинутый (B2) и продвинутый (C1) уровни знания, а 28% – средний (B1). Также высокий уровень владения иностранным языком показали разработчики искусственного интеллекта. Из них 46% знают английский на B2, а 21% – на B1.