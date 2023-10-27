Доходы российских фрилансеров за год значительно увеличились

Основатель сервиса Solar Staff Павел Шинкаренко заявил об увеличении в 2023 году среднего месячного дохода фрилансера, получающего оплату в рублях. В беседе с RTVI он подчеркнул, что сумма составила 49,5 тыс. руб, передает «Коммерсант».

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Увеличение показателя оценивается в 63% к уровню 2022 года — тогда фрилансеры зарабатывали ежемесячно в среднем по 30,4 тыс. руб.

Собеседник обратил внимание на то, что данный показатель является усредненным. Он корректируется в зависимости от специализации фрилансера, добавил он. В частности, специалисты по кибербезопасности получают в среднем более 300 тыс. руб. в месяц, а дизайнеры — 86 тыс. руб. в месяц, отметил Шинкаренко.

Также зафиксирован рост доходов фрилансеров, которые зарабатывают в валюте, уточнил собеседник. По его словам, в рублевом эквиваленте они возросли на 24% — c 88 тыс. руб. до 109 тыс. руб.

Шинкаренко связал рост с постепенным выходом фрилансеров, которые релоцировались, на местные рынки.