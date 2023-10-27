ЦБ заявил об увеличении количества операций через СБП

Количество операций через Систему быстрых платежей (СБП) в июле - сентябре 2023 года увеличилось на 38% по сравнению с апрелем - июнем и составило 0,5 млрд, всего было оплачено покупок на 0,8 трлн рублей, следует из материалов Банка России .

"За отчетный период количество совершенных в СБП покупок товаров и услуг достигло 0,5 млрд, сумма - 0,8 трлн рублей. Увеличение относительно прошлого квартала составило 38 и 32% соответственно. За период с III квартала 2022 года по III квартал 2023 года данные показатели увеличились в четыре раза", - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отметил, что также растет популярность переводов через СБП между гражданами. Их количество и сумма в третьем квартале 2023 года увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 10% и 17% соответственно, а средняя сумма перевода по итогам квартала составила 5,2 тыс. рублей. Всего в третьем квартале граждане провели через СБП 1,9 млрд разных операций на общую сумму 8,3 трлн рублей, к предыдущему кварталу эти показатели выросли на 15% и 19% соответственно. Так, в отчетном квартале переводами воспользовался каждый второй житель России, оплатой товаров и услуг - каждый третий. В среднем один гражданин в третьем квартале 2023 года совершил 17 переводов и оплатил через СБП 10 покупок.