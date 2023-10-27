В России активизировались мошенники с фейковыми розыгрышами
В России увеличилось число сайтов, которые мимикрируют под площадки для розыгрыша призов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сбер.
Фейковые розыгрыши создаются для хищения платежных данных и средств пользователей.
На сайтах-площадках для розыгрыша призов посетителям предлагают угадать, в какой из нарисованных коробок спрятан приз. Схема так устроена, что участники акции всегда «выигрывают». В большинстве случаев речь идет о большой сумме в иностранной валюте.
Затем человек вводит данные карты. Это нужно якобы для того, чтобы зачислить выигрыш. После этого требуется оплата «комиссии», которая связана с конвертацией выигрыша в рубли. В итоге пользователи теряют не только платежную информацию, но и денежные средства.
Россиянам сообщили о необходимости проверять информацию о призовых акциях, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал агентству «Прайм», что злоумышленники могут украсть денежные средства с банковских вкладов россиян. По его словам, аферисты стараются получить доступ к мобильному приложению за счет использования социальной инженерии, указал собеседник.