В России активизировались мошенники с фейковыми розыгрышами

В России увеличилось число сайтов, которые мимикрируют под площадки для розыгрыша призов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сбер.

Фейковые розыгрыши создаются для хищения платежных данных и средств пользователей.

На сайтах-площадках для розыгрыша призов посетителям предлагают угадать, в какой из нарисованных коробок спрятан приз. Схема так устроена, что участники акции всегда «выигрывают». В большинстве случаев речь идет о большой сумме в иностранной валюте.

Затем человек вводит данные карты. Это нужно якобы для того, чтобы зачислить выигрыш. После этого требуется оплата «комиссии», которая связана с конвертацией выигрыша в рубли. В итоге пользователи теряют не только платежную информацию, но и денежные средства.

Россиянам сообщили о необходимости проверять информацию о призовых акциях, чтобы не попасться на уловки мошенников.