Набиуллина рассказала об изменении дизайна тысячной купюры

«Дизайн будем обсуждать. Мы хотим действительно поменять чуть-чуть процедуру обсуждения дизайна. У нас есть экспертные группы по каждой купюре, туда приглашаются историки, деятели культуры. Но думаю, что будем расширять и участие экспертных групп, и может быть более широко публично обсуждать новый дизайн», — рассказала она во время пресс-конференции по итогам встречи совета директоров регулятора.