Набиуллина рассказала об изменении дизайна тысячной купюры
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала об изменении дизайна новой купюры в 1 тысячу рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Набиуллиной, лицевая стороны новой купюры останется без изменений, но оборотная сторона получит новый дизайн. При этом глава регулятора добавила, что Банк России собирается сделать обсуждение нового дизайна более публичным.
«Дизайн будем обсуждать. Мы хотим действительно поменять чуть-чуть процедуру обсуждения дизайна. У нас есть экспертные группы по каждой купюре, туда приглашаются историки, деятели культуры. Но думаю, что будем расширять и участие экспертных групп, и может быть более широко публично обсуждать новый дизайн», — рассказала она во время пресс-конференции по итогам встречи совета директоров регулятора.
Помимо этого Набиуллина уточнила, что новый дизайн купюры появится уже в следующем году.
Напомним, что 16 октября Банк России выпустил новые купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей. Вокруг дизайна тысячной купюры разгорелся скандал — на банкноте заметили изображение здания бывшей Дворцовой церкви без креста. Уже через два дня Банк России приостановил выпуск новой купюры, пообещав доработать её дизайн.