В банках рассказали, почему невыгодно покупать валюту поздно вечером

Эксперты объяснили, почему в России невыгодно менять валюту в позднее вечернее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов нескольких российских банков.

Они рассказали, что валюту выгоднее покупать в активные часы работы биржи (в случае Московской биржи – с 7:00 до 19:00 мск). В это время банковский курс близок к биржевому.

В частности, в банке «Тинькофф» рассказали, что в один из моментов работы биржи спред по долларам в банке составлял плюс 1% к биржевому курсу, а по евро – плюс 3%.

В банке «Зенит» уточнили, что совершать конверсионные операции (наличные и безналичные) выгоднее, когда биржа активно работает – с 10:00 до 17:00 или 18:00 по московскому времени.

В это время банки выставляют курс, ориентируясь на текущую ситуацию на бирже. После 17:00-18:00 банки выставляют так называемый «ночной курс», который действует до следующего рабочего дня.