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Стало известно, когда бюджетники в РФ получат прибавку к зарплате

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал rg.ru, что зарплата работников бюджетных учреждений и государственных гражданских служащих будет проиндексирована на 5,5%.

Стало известно, когда бюджетники в РФ получат прибавку к зарплате
© Газета.Ru

По словам Сафонова, прибавку к зарплате получат сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также федеральные госслужащие и персонал воинских частей - всего около 600 тысяч человек.

"Индексация зарплат бюджетников имеет и косвенное влияние на рост заработков в коммерческом секторе, поскольку дефицит кадров заставляет конкурировать за рабочую силу. Доходы бюджетников помогают сохранять рабочие места и тем, кто производит товары и услуги", - пояснил эксперт.

До этого пресс-служба Минфина РФ сообщала, что законопроект о приостановлении индексации зарплат российских госслужащих до 1 января 2025 года не касается военных и сотрудников силовых ведомств.

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