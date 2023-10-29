Стало известно, когда бюджетники в РФ получат прибавку к зарплате

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал rg.ru, что зарплата работников бюджетных учреждений и государственных гражданских служащих будет проиндексирована на 5,5%.

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По словам Сафонова, прибавку к зарплате получат сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также федеральные госслужащие и персонал воинских частей - всего около 600 тысяч человек.

"Индексация зарплат бюджетников имеет и косвенное влияние на рост заработков в коммерческом секторе, поскольку дефицит кадров заставляет конкурировать за рабочую силу. Доходы бюджетников помогают сохранять рабочие места и тем, кто производит товары и услуги", - пояснил эксперт.