Спрогнозирован уровень спроса россиян на золото
В крупных российских банках прогнозируют сохранение интереса россиян к золоту до конца года. При этом они ожидают, что спрос будет умеренным, передает агентство «Прайм».
В частности, так считают в ВТБ. Там отмечают, что тенденция будет именно такой в связи с определенным насыщением рынка. В кредитной организации добавили, что у золота еще есть потенциал роста в цене. Это, в свою очередь, может вызвать интерес со стороны инвесторов, указали там.
Напомним, что данный банк — один из лидеров среди банков по продаже драгметалла физлицам.
В Россельхозбанке указали на падение объема продаж драгметаллов в сравнении с 2022 годом. При этом он остается стабильным последние несколько месяцев, добавили там. Ситуация обусловлена введением Банком России послаблений в части операций с наличной иностранной валютой и с введением пошлин на экспорт драгметаллов, подчеркнули в банке.
В этой связи существенного роста спроса на золото среди физических лиц не прогнозируется, отметили в РСХБ.
30 октября цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) значительно повысилась. Стоимость драгоценного металла превысила 2000 долларов за тройскую унцию.