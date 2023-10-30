Спрогнозирован уровень спроса россиян на золото

В крупных российских банках прогнозируют сохранение интереса россиян к золоту до конца года. При этом они ожидают, что спрос будет умеренным, передает агентство «Прайм».

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В частности, так считают в ВТБ. Там отмечают, что тенденция будет именно такой в связи с определенным насыщением рынка. В кредитной организации добавили, что у золота еще есть потенциал роста в цене. Это, в свою очередь, может вызвать интерес со стороны инвесторов, указали там.

Напомним, что данный банк — один из лидеров среди банков по продаже драгметалла физлицам.

В Россельхозбанке указали на падение объема продаж драгметаллов в сравнении с 2022 годом. При этом он остается стабильным последние несколько месяцев, добавили там. Ситуация обусловлена введением Банком России послаблений в части операций с наличной иностранной валютой и с введением пошлин на экспорт драгметаллов, подчеркнули в банке.

В этой связи существенного роста спроса на золото среди физических лиц не прогнозируется, отметили в РСХБ.