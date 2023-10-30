Экономист назвал наиболее выгодный вариант вложений

«Золото как раз выполняет функцию так называемого защитного актива. Как правило, инвесторы начинают уходить в золото, оно начинает расти, и если вовремя его купить, то можно будет увеличить сбережения и существенно их нарастить. Нужно разумно это делать. Золото — это актив инерционный, оно то растет, то снижается в цене. Я думаю, если принимать решение, то откладывать его в долгий ящик не надо, потому что рост золота будет продолжаться», — заключил финансовый эксперт.