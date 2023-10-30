Экономист Беляев рассказал о льготах, позволяющих сэкономить на ЖКХ

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что в России предусмотрен широкий спектр льгот, который позволяет отдельным категориям граждан экономить на ЖКХ.

«Есть прямые льготы, которые позволяют просто снизить расходы по ЖКХ. Это, например, льготы ветеранов труда — они имеют право на оплату только половины счетов по ЖКХ», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил эксперт, похожие льготы получают и военные, которые были участниками СВО. Они имеют льготы по налогу на недвижимость в сельской местности и льготы по оплате коммунальных услуг.

По словам Беляева, граждане, которые не попадают под льготы, могут сэкономить на ЖКХ через рациональное использование электро- и теплоэнергии.