Эксперт предупредил об опасности сообщений с привлекательными вакансиями

Мошенничество, связанное с привлекательными вакансиями, распространяется через различные каналы связи, такие как SMS и мессенджеры и призвано обмануть потенциальных соискателей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил директор по кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков.

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По его словам, целью мошенников является либо вынудить денежные средства, либо получить личную информацию, либо использовать безвозмездный труд соискателей.

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«Этот вид мошенничества является серьезной угрозой для личной безопасности и финансовой стабильности граждан», — отметил IT-эксперт.

Схемы «разводов» при поиске работы включают в себя разнообразные методы, сказал Избаеков. Подозрительность вызывает сам факт получения неожиданных предложений о работе через SMS, электронную почту или мессенджеры. Однако мошенники проявляют настойчивость, утверждая, что это последний шанс подать заявку на работу, и пытаются ускорить принятие решения соискателя.

Насторожить потенциальных соискателей должны подозрительные объявления о вакансиях, изменение условий труда и размера заработной платы, а также запросы на оплату за подачу заявки или предоставление информации. Для защиты от мошенников собеседник «Ленты.ру» рекомендовал:

• проверять юридическую информацию о работодателе на специализированных ресурсах,

• сравнивать предложения по аналогичным вакансиям на рынке труда,

• не предоставлять личные данные до уверенности в добросовестности работодателя,

• остерегаться громких обещаний и расплывчатых описаний обязанностей.

Важно акцентировать внимание на деталях при чтении объявлений и сообщений, а также при выборе места для общения с работодателем, чтобы не попасться на удочку мошенников, - Артем Избаенков

IT-эксперт также обратил внимание на то, что одним из источников номеров телефонов для мошенников являются утечки данных и покупные базы данных с теневых форумов.

«В последние годы количество утечек персональных данных возросло в разы в связи со взломами хактивистов. Важно осознавать, что личные данные, размещенные в сети, могут стать доступными злоумышленникам. Поэтому нужно осторожно относиться к их разглашению», — заключил он.