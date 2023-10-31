Экономист раскрыла, какие пособия вырастут с 2024 года

В России с 2024 года увеличится размер пособия, которое выплачивают за рождение и воспитание детей, сообщает «Прайм».

В настоящее время россиянки, ухаживая за ребенком в возрасте до полутора лет, получают 33 тысячи 282 рубля. В предстоящем году максимальная выплата составит 49 тысяч 123 рублей. Еще спустя год этот показатель достигнет 68 тысяч 996 рублей.

Кроме того, в стране проиндексируют материнский капитал — на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго.

Максимальный размер пособия по беременности и родам в будущем году увеличится с 383 тысяч 179 рублей в текущем году до 565 тысяч 562 рублей в 2024 году и до 763 тысяч 671 рублей в 2025 году.

С первого января 2024 года проиндексируют МРОТ на 18,5 процента — до 19 тысяч 242 рублей.