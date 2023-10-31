Аналитик спрогнозировал рост цен на товары после увеличения платы за 4G

Увеличение платы операторов за 4G приведет к росту цен на товары и услуги в России в ближайшие два года. Об этом рассказал ведущий аналитик, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин, сообщает телеканал "360".

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Немногим ранее в СМИ заявили, что плата операторов мобильной связи за использование всего радиочастотного сектора в 2024 году может вырасти вдвое, а расходы операторов за использование частот LTE могут увеличиться в 10 раз. Серьезный рост ожидается после одобрения Минфином РФ новой методики расчета платежа.

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Муртазин пояснил, что в настоящее время государство владеет частотами. Если Минцифры одобрит новую методику расчета платежей, тогда плата за 4G увеличится именно в 10 раз. Этот проект примут с вероятностью в 99,9%, считает эксперт.

"По сути, они хотят привлечь в бюджет страны 20 миллиардов рублей дополнительно для реализации социальных проектов. Но эти 20 миллиардов рублей означают, что все мы должны будем платить за связь больше. При этом государство, с другой стороны, ограничивает операторов в росте цен на связь", – сказал аналитик.

По его словам, цены на услуги связи для абонентов также вырастут, так как коммерческим компаниям-операторам нужно компенсировать расходы.

Муртазин добавил, что новые тарифы могут быть очень дорогими. Помимо этого, операторы на старых тарифах "будут выкручивать максимальную стоимость дополнительных услуг вверх". Это приведет к заметному росту цен через два года на все товары и услуги в России, поделился аналитик.

Специалист назвал связь ключевой технологией. Он привел пример плохо работающего интернета, при котором может пострадать логистика.

"Телеком является ключевой технологией, из-под которой вышибают сейчас табуретку", – заметил Муртазин.

Он считает, что количество компаний, которые предоставляют услуги связи, не станет меньше, как и число абонентов. Граждане все равно будут пользоваться услугами связи, даже если она сильно вырастет в цене.