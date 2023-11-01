$92.02-1.2297.93-0.68

Эксперт назвал лучшее время для открытия банковских вкладов

Доходность по банковским вкладам на фоне увеличения ключевой ставки Центробанком России, вероятно, уже достигла пика, и именно сейчас самый лучший момент для их открытия. Об этом агентству «Прайм» рассказал экономист Константин Церазов.

Совет директоров Банка России в пятницу, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15 % годовых. В Центробанке объяснили такое решение усилением инфляционного давления. В среднем за третий квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год (по сравнению с 5,1% во втором квартале). Регулятор заявил, что инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне.

Банки повышают ставки по вкладам до решения ЦБ по ключевой ставке

По словам Константина Церазова, участники рынка ожидали повышение ключевой ставки до 15% лишь к марту 2024 года, однако эти ожидания были реализованы Банком России «одномоментно».

«Что, по-видимому, значительно снижает вероятность нового повышения ставки в ближайшие месяцы», — отметил он.

При этом рост ключевой ставки вынуждает банки увеличивать и ставки по депозитам, а также уменьшает привлекательность кредитов, отметил эксперт, обратив внимание и на постепенное укрепление рубля.

«Таким образом, с учетом того, что ключевая ставка, видимо, уже достигла пика текущего цикла или находится близко к нему, момент выглядит оптимальным для открытия банковского вклада. В дальнейшем — по мере стабилизации рубля и снижения инфляционных ожиданий населения — спрос на банковские вклады может усиливаться, тогда банки снизят ставки по ним», — констатировал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина указала на планы регулятора поддерживать более высокие ставки в экономике. По ее словам, это необходимо для предотвращения раскрутки инфляционной спирали. Также, по ее словам, ЦБ перейти к снижению ставки при устойчивом снижении инфляции.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости