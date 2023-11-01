Эксперт назвал лучшее время для открытия банковских вкладов

Доходность по банковским вкладам на фоне увеличения ключевой ставки Центробанком России, вероятно, уже достигла пика, и именно сейчас самый лучший момент для их открытия. Об этом агентству «Прайм» рассказал экономист Константин Церазов.

Совет директоров Банка России в пятницу, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15 % годовых. В Центробанке объяснили такое решение усилением инфляционного давления. В среднем за третий квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год (по сравнению с 5,1% во втором квартале). Регулятор заявил, что инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне.

По словам Константина Церазова, участники рынка ожидали повышение ключевой ставки до 15% лишь к марту 2024 года, однако эти ожидания были реализованы Банком России «одномоментно».

«Что, по-видимому, значительно снижает вероятность нового повышения ставки в ближайшие месяцы», — отметил он.

При этом рост ключевой ставки вынуждает банки увеличивать и ставки по депозитам, а также уменьшает привлекательность кредитов, отметил эксперт, обратив внимание и на постепенное укрепление рубля.

«Таким образом, с учетом того, что ключевая ставка, видимо, уже достигла пика текущего цикла или находится близко к нему, момент выглядит оптимальным для открытия банковского вклада. В дальнейшем — по мере стабилизации рубля и снижения инфляционных ожиданий населения — спрос на банковские вклады может усиливаться, тогда банки снизят ставки по ним», — констатировал он.