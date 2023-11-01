Юрист рассказал, как делятся кредиты при разводе

«В качестве примера общего долга можно привести оформленный на жену кредит на покупку холодильника. Таким образом, разделят долг между супругами или нет, зависит от того, на какие цели брался займ и на какие нужды были потрачены деньги: семейные или личные. Если же деньги, полученные в долг одним из супругов, на общие нужды не расходовались – решение суда будет зависеть от наличия согласия второго супруга на заключение такой сделки», – объясняет юрист.