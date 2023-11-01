Юрист рассказал, как делятся кредиты при разводе
При разводе супруги часто забывают о том, что в суде делится не только совместное имущество, но и долги. Что делать, если один из супругов тайно набрал кредиты, и кто должен их погашать, MIR24.TV рассказал судебный юрист Тагир Гаджиэменов.
«Личные долги каждого из супругов остаются за ними и не делятся. Общие долги распределяются между супругами соразмерно долям имущества, которые получает каждый из них после раздела имущества. Проблема раздела долгов при разводе состоит в том, что законодательство России не содержит понятия «общий долг». Критерии, по которым задолженность признается общей, сформированы судебной практикой», – говорит юрист.
Долги признаются общими, если они возникли в период брака по инициативе двух супругов, либо если полученные одним супругом деньги использовались на общие, семейные нужды, отмечает эксперт.
«В качестве примера общего долга можно привести оформленный на жену кредит на покупку холодильника. Таким образом, разделят долг между супругами или нет, зависит от того, на какие цели брался займ и на какие нужды были потрачены деньги: семейные или личные. Если же деньги, полученные в долг одним из супругов, на общие нужды не расходовались – решение суда будет зависеть от наличия согласия второго супруга на заключение такой сделки», – объясняет юрист.
Доказывать в суде то, что долг является общим, должна та сторона, которая требует разделить долг. Если же один из супругов набрал кредиты без ведома второго и пытается признать их общими, надо заявить, что второму о кредитных договорах не было известно, советует Гаджиэменов.
«Постарайтесь привести доказательства траты заемщиком денег исключительно на свои нужды. В случае, если имеются подозрения на фиктивность сделки – необходимо заявлять о признании такой сделки недействительной. Тот, кто возражает против раздела долга, должен убедить суд в том, что семья могла приобрести имущество без взятого другим супругом кредита. На случай возникновения споров рекомендуется заблаговременно сохранять документы, чеки, переписку, которые могут служить доказательствами в суде», – заключил эксперт.