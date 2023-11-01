Более 75 процентов россиян назвали «Черную пятницу» обманом

Всего девять процентов россиян, принявших участие в опросе SuperJob, считают, что во время ежегодной акции «Черная пятница» продавцы делают честные скидки. Об этом сообщает ТАСС.

Опрос проводился с 26 по 31 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из разных российских регионов.

76 процентов респондентов назвали обманом распродажи в «Черную пятницу», а 15 процентов участников опроса не смогли определиться с ответом. Еще 71 процент опрошенных не планирует делать покупки в «Черную пятницу» в этом году.

В 2023-м году россиян, скептически относящихся к «Черной пятнице», стало на четверть больше по сравнению с 2020 годом — тогда о недоверии к распродаже заявляли 60 процентов респондентов. Респонденты-женщины чаще мужчин верят в честные скидки.

Другой опрос SuperJob показал, что в среднем россияне готовы потратить на распродаже 2023 года 17,5 тысячи рублей. Это на шесть тысяч больше, чем в 2022-м.