Финансист рассказал, как не попасть на «корабль дураков» в кризис

Финансист Лазарь Бадалов заявил, что не оказаться на «корабле дураков» в кризис можно благодаря разумным вложениям в ликвидные металлы, а также в сырьевые или продовольственные активы. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

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Ранее американский автор книг по инвестированию Роберт Кийосаки предрек величайшую в истории катастрофу на финансовых рынках и призвал инвесторов изменить структуру своих портфелей в пользу золота, серебра, биткоина, недвижимости и нефтяных акций.

Кийосаки отметил, что обычно эксперты советуют делить вкладываемые средства между облигациями и акциями в соотношении 60/40. По его мнению, в 2024 году люди с такими инвестициями проиграют больше всего. Кийосаки сравнил их с пассажирами «корабля дураков» с картины Босха, которые не делают ничего полезного для своего путешествия и плывут в никуда.

По мнению эксперта, современный портфель на случай кризиса должен состоять на 75 процентов из золота, серебра и биткоинов и на 25 процентов из акций нефтяных компаний и недвижимости.

Бадалов назвал прогноз Кийосаки интересным, отметив, что к кризису действительно могут привести проблемы на фондовом и финансовом рынках, включающие пузыри, количественные смягчения и стимулирующие меры.

Финансист отметил, что биткоин называют «цифровым золотом» и в этом есть доля правды: его сложно добывать и подделывать, запасы биткоина конечны, а хранить его можно веками, при желании деля на части. Однако биткоин недостаточно урегулирован законом, его курс часто скачет, кроме того, криптовалюту легко украсть.

Бадалов назвал хорошим вариантом для инвестиций стабильно дорожающие сырьевые и продовольственные активы. Он подчеркнул, что вложения в этих сферах должны быть обеспечены реальным товаром, чтобы не получилось пузыря.