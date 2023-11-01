Стало известно, насколько выросли реальные доходы россиян

Реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом обязательных платежей: налогов, сборов, процентов по кредитам и т.д. с учетом инфляции) выросли третьем квартале 2023 года на 5,1 процента по сравнению с третьим кварталом прошлого года. С января по сентябрь 2023 года реальные доходы россиян выросли на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в докладе Росстата о социально-экономическом положении России.

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Больше всего доходы населения выросли во втором и третьем кварталах — на 5,1 процента в каждом квартале по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Меньше всего доходы россиян выросли в первом квартале — на 4,6 процента по сравнению с первым кварталом 2022 года.