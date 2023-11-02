Госдума обсудит проекты о пособиях при выходе из декрета

Депутаты Госдумы на пленарном заседании планируют рассмотреть законопроекты о сохранении пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет при условии досрочного выхода на работу и наделении "Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" временными полномочиями по перестрахованию торговых кредитов.

Пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет при досрочном выходе родителей на работу будет рассмотрен парламентариями в первом чтении. Документы были внесены правительством РФ в Госдуму 12 октября. Изменения вносятся в законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", а также в Трудовой кодекс РФ.

Видео дня

Так, согласно документам, право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за родителем, даже если он решил выйти досрочно на работу до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Согласно действующим нормам мать или отец, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится 1,5 года, но имеют право на эту выплату, только если не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому.

Внедрить такую меру поддержки работающих родителей президент РФ Владимир Путин предложил на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он подчеркивал, что государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой, поэтому выплачивать все декретные пособия следует в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

Перестрахование торговых кредитов

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО "Эксар") временными полномочиями по перестрахованию торговых кредитов. Документ был инициирован правительством РФ.

Речь идет о наделении АО "Эксар" временными полномочиями на осуществление деятельности (в порядке и сроки, устанавливаемые кабмином) по перестрахованию в отношении рисков неполучения платежа от лица, на котором лежит платежное обязательство в связи с контрактами, предусматривающими отсрочку (рассрочку) платежа за поставленные на территории РФ товары, оказанные услуги, выполненные работы, переданные права на результаты интеллектуальной деятельности.

"На фоне расширения международных ограничительных мер происходит сокращение объема страхового покрытия со стороны коммерческих страховщиков, в том числе из иностранных государств, наблюдается дефицит перестраховочной емкости. Наделение АО "Эксар" полномочиями на осуществление деятельности по перестрахованию торговых кредитов внутри Российской Федерации служит временным антикризисным решением в целях поддержки российской экономики", - говорится в пояснительной записке к документу.