Работодателей предупредили о штрафе за низкие зарплаты

Работодателям в России будут выписывать штраф на сумму до 100 тысяч рублей за низкую заработную плату сотрудникам. Так, уже со следующего года нельзя будет платить менее 19 242 рублей, заявила ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева, передает агентство «Прайм».

Юрист предупредила, что работодателей будут привлекать к административной ответственности по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ за выплату зарплаты ниже МРОТ. Согласно первой из них, сумма штрафа для должностных лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от одной до пяти тысяч, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч. Согласно второй, должностных лиц ждет штраф от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 10 до 30 тысяч, юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.