Работодателей предупредили о штрафе за низкие зарплаты
Работодателям в России будут выписывать штраф на сумму до 100 тысяч рублей за низкую заработную плату сотрудникам. Так, уже со следующего года нельзя будет платить менее 19 242 рублей, заявила ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева, передает агентство «Прайм».
Сейчас минимальный размер оплаты труда — 16 242 рубля в месяц. При этом Госдумой было одобрено в первом чтении увеличение МРОТ с 2024 года до 19 242 рублей.
По словам Михеевой, согласно Трудовому кодексу, месячная зарплата работника, который полностью отработал за этот период норму рабочего времени и выполнил нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Юрист предупредила, что работодателей будут привлекать к административной ответственности по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ за выплату зарплаты ниже МРОТ. Согласно первой из них, сумма штрафа для должностных лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от одной до пяти тысяч, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч. Согласно второй, должностных лиц ждет штраф от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 10 до 30 тысяч, юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Ранее основатель сервиса Solar Staff Павел Шинкаренко заявил об увеличении в 2023 году среднего месячного дохода фрилансера, получающего оплату в рублях. В беседе с RTVI он подчеркнул, что сумма составила 49,5 тыс. рублей.