Экономист назвал способ защитить деньги от инфляции

«Банковский вклад — это инструмент на определенный срок, как правило, на несколько месяцев. Если вы пытаетесь снять со счета деньги до истечения срока действия договора, то тогда вам возвращают ваши деньги, но не начисляют проценты. Накопительный счет — пульсирующий. Вы можете его пополнять, снимать оттуда деньги, но не опускаясь ниже определенного предела. Но в чем может быть неудобство — банк в одностороннем порядке может изменить ставку, если, допустим, резко упадет ключевая ставка. Тем не менее ничто вам не мешает в этот момент взять свои деньги и переложить в более доходный на тот момент инструмент», — поделился экономист.