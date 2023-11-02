ВТБ сообщил о росте портфеля классических сбережений россиян

Рынок классических пассивов россиян за 10 месяцев 2023 года вырос на 13% и достиг 41,4 трлн рублей, подсчитали в ВТБ. Драйвером роста выступают установившиеся с конца лета высокие ставки по рублевым вкладам, обеспечившие прирост портфеля депозитов в национальной валюте с начала года почти на 20%.

В целом, рублевый портфель населения в российских кредитных организациях увеличился почти на 14% и превысил 37 трлн рублей. По прогнозам банка, до конца года интерес вкладчиков к срочным депозитам будет усиливаться. С начала года прирост денег населения на рублевых счетах до востребования, по оценке ВТБ, составил порядка 5%.