Полная стоимость кредита (ПСК) в российских банках подскочила почти на один процентный пункт (п.п.) вслед за резким поднятием руководством Центробанка (ЦБ) ключевой ставки до 15 процентов годовых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании «Финуслуги».

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора ПСК в 20 крупнейших российских банках достигла уровня в 25,46 процента годовых. Этот показатель стал максимальным с мая 2022 года, уточнили эксперты. При этом нынешнее значение с большой долей вероятности не станет окончательным — в ближайшие недели средний уровень ПСК может превысить 30 процентов.

По сравнению с данными на 26 октября, индекс стоимости необеспеченных (без залога и поручительства — прим. «Ленты.ру») кредитов вырос на 0,82 п.п. В то же время по залоговым займам показатель увеличился на 0,76 п.п. и достиг уровня в 24,53 процента, заключили аналитики.

О повышении ключевой ставки в России на два процентных пункта стало известно 27 октября. По итогам заседания совет директоров ЦБ поднял планку с 13 до 15 процентов годовых. В регуляторе тогда объяснили решение необходимостью борьбы с ускорившимися за последнее время темпами роста потребительских цен в стране.