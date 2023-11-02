ЦБ разработал новые меры по защите прав владельцев облигаций
Банк России подготовил новые меры по защите прав держателей облигаций: регулятор планирует ввести «плавающие» пороги кворума для принятия решения о реструктуризации, уточнить перечень лиц, не имеющих права голоса на собрании владельцев бондов и усовершенствовать институт представителя владельцев облигаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Отдельно в ЦБ подчеркнули значимость «плавающего» кворума в зависимости от условий реструктуризации.
«Банк России готовит предложения, которые создают дополнительные защитные механизмы для владельцев облигаций в случае реструктуризации задолженности. Мы предлагаем „плавающие“ пороги для принятия решения о реструктуризации — чем хуже условия, тем больше владельцев бондов должны проголосовать за них», — сообщили в регуляторе.
Одновременно для управления конфликтом интересов необходимо уточнить перечень лиц, которые не будут иметь права голоса на общем собрании владельцев облигаций, считают в ЦБ.