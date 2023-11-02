ЦБ разработал новые меры по защите прав владельцев облигаций

«Банк России готовит предложения, которые создают дополнительные защитные механизмы для владельцев облигаций в случае реструктуризации задолженности. Мы предлагаем „плавающие“ пороги для принятия решения о реструктуризации — чем хуже условия, тем больше владельцев бондов должны проголосовать за них», — сообщили в регуляторе.