В Госдуме призвали индексировать выплаты ветеранам ко Дню Победы

В обращении законодатель отметила, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 2019 года инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны ежегодно полагается денежная выплата в размере 10 тыс. рублей, приуроченная ко Дню Победы.

В то же время, по данным Росстата, с 1 мая 2019 года по 1 октября 2023 года инфляция в России составила 34,42%, вследствие чего ценность выплаты сократилась более чем на треть, а постановление правительства не предусматривает возможности её индексации, уточнила депутат.