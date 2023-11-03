Россияне стали активно вывозить золото из страны

С начала года таможенные органы фиксируют кратный рост объемов экспорта золотых слитков из России. О том, что граждане стали активно вывозить золото из страны РБК сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Одним из ярких примеров стал случай вывоза золота общим весом более чем на 200 килограммов одним человеком. Гражданин не смог подтвердить происхождение слитков, денежных средств, на которые он приобрел эти слитки, а также цель их вывоза. ФТС считает такие факты подозрительными и отмечает, что нелегальный оборот золота необходимо пресекать, поскольку оно является стратегически важным товаром.

В начале ноября замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России необходимо ограничить вывоз золота физлицами. По его словам, нелегальный оборот драгметалла приносит российскому бюджету колоссальный ущерб, а его концентрат зачастую экспортируется под видом лома и отходов. Депутаты Госдумы одобрили ужесточение ответственности за нелегальный вывоз золота из страны. Так, в скором времени могут быть установлены штрафы исходя из стоимости и величины драгметаллов и камней.