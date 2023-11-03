Эксперты обозначили последствия санкций для акционеров и инвесторов СПБ биржи
Министерством финансов США была пролонгирована возможность совершения отдельных операций с СПБ Биржей. Мера будет действовать до 31 января. Американское финансовое ведомство опубликовало соответствующую генеральную лицензию. «Ведомости» выяснили, как рестрикции могут повлиять на акционеров и инвесторов площадки.
Напомним, что лицензия дает возможность совершать отдельные транзакции с подпавшими под санкции структурами для постепенного завершения работы с ними.
По словам представителя «Финама» Дмитрия Леснова, ограничений крайне болезненны для биржи. Он объяснил это тем, что существенная часть активов и оборотов была связана с американскими акциями.
«Но после возобновления торгов у инвесторов будет возможность торговать иностранными ценными бумагами, не связанными с американскими или долларовыми активами», — говорится в публикации.
Как отмечается, биржа будет заниматься развитием направлений, связанных с дружественными государствами.
Ранее американский Минфин принял решение о введении санкций в отношении СПБ Биржи. В тексте генлицензии подчеркивается, что до 31 января 2024 года разрешены операции для постепенного прекращения работы с биржей.