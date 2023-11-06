Депутат разъяснил, с каких счетов приставы могут списать средства в уплату долгов

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал в комментарии "РГ", при каких условиях приставы могут списать средства должника и какие тут есть нюансы.

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Депутат напомнил, что Федеральная служба судебных приставов может делать запросы во все российские банки для списания долга с банковских счетов должника.

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"Они имеют доступ к информации о счетах в различных банках и могут приступить к списанию долга, независимо от того, находится ли счет в крупном или мелком региональном банке", - добавил Чаплин.

Что касается запроса в зарубежные банки и банки СНГ, то его результат может зависеть от международных соглашений и договоренностей между странами.

"ФССП в определенных случаях может обратиться в зарубежные банки или банки СНГ для списания долга, но это требует соответствующих процедур и согласований", - пояснил парламентарий.

По его словам, важный нюанс в том, что федеральная служба обычно не имеет доступа к электронным кошелькам и их средствам.

"Однако если существует судебное решение или исполнительный лист, включающий возможность списания долга с электронного кошелька, то приставы могут воспользоваться этим правом", - уточнил Чаплин.

По его словам, ФССП также имеет право списывать долг с любого банковского счета, включая как дебетовые, так и кредитные карты.

"Таким образом, если должник хранит средства на своей кредитной карте, приставы могут удержать долг с нее, если имеют соответствующее решение суда", - резюмировал депутат.

Кроме того, приставы, согласно его разъяснению, могут списать долг с различных сберегательных продуктов, включая вклады, металлические счета и брокерские счета. Они иметь возможность и обязать должника продать акции на брокерском счете для погашения долга, если такое требование содержится в исполнительном листе или судебном решении.