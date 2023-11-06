Эксперт рассказала, стоит ли ждать подорожания мандаринов к Новому году

До конца года россиянам скорее всего не стоит опасаться дальнейшего роста цен на традиционный новогодний фрукт мандарины. Такую точку зрения высказала "РГ" генеральный директор агентства Fruitnews Ирина Козий.

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По ее словам, обычно к Новому году мандарины, напротив, дешевеют. Дело в том, что примерно до ноября в Россию поставляется урожай из Южного полушария (в основном, из ЮАР и стран Южной Америки) - транспортные расходы больше и, значит, фрукты выходят дороже. А с ноября на российский рынок начинают поступать мандарины из Северного полушария.

При этом главным поставщиком является Турция - на ее долю приходится более 50% всего импорта мандаринов в Россию. Именно турецкие поставщики заместили попавший под контрсанкции импорт из Испании и снижающиеся поставки из Марокко, говорит Козий.

Другие страны - Пакистан, Египет, Абхазия - поставляют в Россию относительно небольшие объемы. Например, из Абхазии обычно завозят 20-60 тыс. тонн в год, тогда как общий объем импорта мандаринов в Россию составляет около 900 тыс. тонн в год, подсчитывает эксперт. В Россию также привозят мандарины (это фрукты высокого ценового сегмента) из Израиля, но их доля на российском рынке не превышает 1%. При этом, по словам Козий, в первые дни после обострения израильско-палестинского конфликта были опасения, что импорт может нарушиться, но поставки сохранились.

В России мандарины выращивают в незначительных количествах (менее 3 тыс. тонн) в небольших садах в районе Сочи и в Дагестане. Объемы мизерные, на общую статистику они не влияют.