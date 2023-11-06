В Германии предложили ввести кризисный сбор для сверхбогатых граждан

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступила с инициативой по введению кризисного сбора для сверхбогатых граждан страны. Об этом пишет медиагруппа RND со ссылкой на проект предложения партии.

По данным издания, обсуждение проекта запланировано на 13 ноября, рассмотрение состоится на федеральном съезде СДПГ в декабре.

Инициатива направлена на укрепление промышленности, обеспечение возможности получения образования, а также «возвращение доверия к государству».

Кроме того, партия намеревается провести реформу системы налогообложения с тем, чтобы ослабить нагрузку на 95% граждан страны.

Для финансирования программы предполагается дополнительно увеличить налоговое бремя для сверхбогатых путем введения «временного кризисного сбора».