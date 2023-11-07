В России на треть выросли лимиты по кредиткам
Лимиты по кредитным картам к концу сентября поднялись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 106,2 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на данные «Скоринг бюро» пишут «Известия».
По данным бюро, размер среднего чека по кредитным картам остается выше отметки 100 тыс. с начала лета, при том, что еще в 2020–2021 годах он находился в диапазоне 60–70 тыс.
Число же оформлений карт в июле и августе увеличивалось в диапазоне 3–9%, а в сентябре, наоборот, упало на 25%.
В свою очередь в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) отметили, что в августе размер лимита вырос на 18% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
«Такой рост связан с наличием спроса со стороны потребителей, вслед за которым ряд основных игроков рынка карт изменил свою кредитную и лимитную политику для удовлетворения новых потребностей», — считает директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.
По его словам, такие изменения могут быть связаны с инфляцией и увеличившейся стоимостью товаров и услуг.
Опрошенные изданием эксперты также связали увеличение лимита по кредиткам с желанием кредитных организаций повысить лояльность заемщиков. На рост этого показателя, по их словам, может сказывать и влияние эффекта низкой базы, связанного с тем, что год назад игроки рынка из-за неопределенности сдерживали выдачи.
Для финорганизаций удобно иметь людей с постоянной кредитной зависимостью — это «теплые» клиенты, которым всегда можно продать дополнительные продукты, отмечают финансовые аналитики.
Ранее глава департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов указал на обеспокоенность регулятора высокими темпами роста розничного кредитования. При этом ЦБ ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, отмечая, что такая мера поможет сбалансировать структуру кредитования, а также понизить закредитованность россиян.