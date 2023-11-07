В России на треть выросли лимиты по кредиткам

Лимиты по кредитным картам к концу сентября поднялись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 106,2 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на данные «Скоринг бюро» пишут «Известия».

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По данным бюро, размер среднего чека по кредитным картам остается выше отметки 100 тыс. с начала лета, при том, что еще в 2020–2021 годах он находился в диапазоне 60–70 тыс.

Число же оформлений карт в июле и августе увеличивалось в диапазоне 3–9%, а в сентябре, наоборот, упало на 25%.

В свою очередь в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) отметили, что в августе размер лимита вырос на 18% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

«Такой рост связан с наличием спроса со стороны потребителей, вслед за которым ряд основных игроков рынка карт изменил свою кредитную и лимитную политику для удовлетворения новых потребностей», — считает директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.

По его словам, такие изменения могут быть связаны с инфляцией и увеличившейся стоимостью товаров и услуг.

Опрошенные изданием эксперты также связали увеличение лимита по кредиткам с желанием кредитных организаций повысить лояльность заемщиков. На рост этого показателя, по их словам, может сказывать и влияние эффекта низкой базы, связанного с тем, что год назад игроки рынка из-за неопределенности сдерживали выдачи.

Для финорганизаций удобно иметь людей с постоянной кредитной зависимостью — это «теплые» клиенты, которым всегда можно продать дополнительные продукты, отмечают финансовые аналитики.