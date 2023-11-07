Названы самые востребованные профессии в России

С июля по сентябрь 2023 года 55% работодателей назвали самыми востребованными профессиями в России рабочие специальности (электрики, токари, сварщики и другие), указано в исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого приводит Lenta.ru. Еще 28% нанимателей сообщили, что массово требуются курьеры, официанты, кассиры и продавцы.

«Менеджеров по продажам отметили 26% компаний, 24% работодателей конкурировали за IT-специалистов. Высокий спрос на менеджеров отметили 22% опрошенных, 12% указали на строителей, 8% — на врачей. Реже работодатели искали маркетологов, бухгалтеров, логистов и юристов», — указано в исследовании.

К концу года, как считают 58% нанимателей, самыми востребованными останутся профессионалы в области рабочих специальностей. По мнению 33% работодателей, на втором месте окажутся работники сферы обслуживания, а на третьем (28%) — инженеры и технические специалисты.