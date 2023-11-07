В России могут ввести надбавку к пенсии за многодетность

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, которые в течение жизни имели на иждивении троих и более детей. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма.