В России могут ввести надбавку к пенсии за многодетность
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, которые в течение жизни имели на иждивении троих и более детей. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма.
По данным телеканала, свое предложение Лантратова адресовала вице-премьеру России Татьяне Голиковой. С помощью новой меры соцподдержки депутат рассчитывает решить демографические проблемы. Лантратова напомнила, что на данный момент законодательство РФ гарантирует лицам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы, двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
«В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой», — говорится в тексте письма депутата.
В случае принятия данной меры эта категория россиян сможет дополнительно получать 7567 рублей в месяц.