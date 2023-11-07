С участников СВО спишут поручительства по кредитам

Как он добавил, закон распространится на правоотношения военного в договорах поручительства. Ранее депутаты партии ЛДПР предложили квоту в 10% для участников СВО при поступлении в колледжи. Сейчас квота предназначена для поступающих в вузы. По мнению инициаторов, подобная мера позволит решить вопрос с нехваткой специалистов в стране. До этого Минобрнауки России утвердило право участников спецоперации и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах. Подобное возможно при отсутствии академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате.