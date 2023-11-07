Депутат назвал способ найти работу с зарплатой свыше ста тысяч рублей
Россиянам, которые хотят зарплату выше ста тысяч рублей, необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и знания и искать работу в востребованной сфере. Такое мнение в беседе с News.ru высказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Свои советы он дал гражданам РФ, проживающим в регионах страны.
«Надо делать упор на ведущих для данных субъектов отраслях. Такие вакансии реальны там, где существует дефицит специалистов», — сказал Чаплин.
В качестве примера он привел нефтяную промышленность в Сибири, добыча полезных ископаемых, лесопромышленность и туризм в Приморском крае, Иркутской области и Хакасии.
«Важно отметить, что заработок в сто тысяч рублей и более зависит от многих факторов, включая рыночные условия, специализацию и опыт человека. Для достижения таких доходов необходимо обладать конкурентоспособными навыками, профессиональной квалификацией и стремиться к развитию», — добавил депутат.
При этом Чаплин признал, что найти работу с зарплатой в сто тысяч рублей в регионах России является сложной задачей, но возможной.