Россиянам рассказали, как не потратить лишнее в «черную пятницу»

Купить в «черную пятницу» необходимые вещи и не потратиться на ненужные можно, если заранее подготовиться к сезону распродаж, рассказала в беседе с aif.ru психолог Оксана Зиневич. По ее словам, необходимо составить список необходимых покупок и определить для них бюджет.

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«Большинство покупок в дни распродаж делают импульсивно. А важное, наоборот, теряется. <...> Если составить вовремя список и определить бюджет, можно не забыть про действительно важные покупки и вовремя остановиться, не потратив лишнего», — подчеркнула эксперт.

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Она посоветовала примерить одежду заранее — это позволит уточнить свой размер, а также понять, что подходит по фигуре. Тогда в день распродажи можно будет просто взять нужную вещь с вешалки, оплатить ее и продолжить шопинг. То же касается и техники: можно заранее изучить отзывы на интересующие модели, узнать их слабые места и мнения профессионалов.

Чтобы деньги не оказались потраченными зря, психолог порекомендовала в день распродажи проверить корзину перед тем, как идти на кассу.

«От импульсивных покупок помогают остановки. <...> Перед кассой лучше проверить, все ли в корзине можно использовать сразу после покупки, и действительно ли вещь необходима, или ее хочется купить из-за скидки», — объяснила психолог.

Кроме того, важно не попасться на уловку продавцов, поднимающих цену перед распродажей, чтобы скидка была внушительнее, добавил в беседе с изданием доктор экономических наук Расул Мусаев. По его словам, чтобы не переплачивать, выяснять цену на приглянувшийся товар нужно заранее на сайте магазина или на интернет-площадке по сравнению цен. Так получится выяснить, правда ли продавец снизил цену в честь «Черной пятницы» или поднимал ее, чтобы сделать фейковую скидку. Также можно изучить правила магазинов на проведение акций и практику кэшбеков.

«Если вы угадаете с ассортиментом, <...> торговым центром и банком, то получите двойную выгоду от акции», — отметил специалист.