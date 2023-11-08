В ЦБ выступили за единственную льготную программу ипотеки в России

Заместитель главы Центробанка РФ Ольга Полякова заявила, что в ЦБ выступают за формирование всего одной льготной программы ипотеки, которая помогала бы нуждающимся в жилье. Об этом сообщает «Прайм».

Полякова отметила, что регулятор против продления программы на жилье в новостройках. Она отметила, что эта инициатива появилась как антикризисная и временная.

«Мы, конечно, не поддерживаем различные льготные программы, и мы выступаем за то, чтобы была одна-единственная льготная программа ипотечная, которая действительно будет обеспечивать доступность этого жилья», — подчеркнула замглавы ЦБ.

Она добавила, что Банк России поддерживает социально направленную льготную программу, призванную поддержать людей, которым необходимо улучшить жилищные условия.

Сейчас в России есть несколько федеральных госпрограмм — льготная ипотека на новостройки под восемь процентов годовых, «Семейная ипотека» под 6 процентов, льготная ипотека для IТ-специалистов под пять процентов и другие.