Минцифры выступило против согласования роста тарифов на связь с клиентами

Минцифры РФ ответило отказом на инициативу депутатов Госдумы обязать операторов связи заключать дополнительные соглашения с абонентами при повышении тарифов выше индекса потребительских цен на прошлогодние услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко парламентариям.

Предложение о введении обязательного заключения допсоглашений через изменение соответствующего правительственного постановления депутаты фракции «Новые люди» направили кабмину в октябре текущего года. Они заявили о росте количества случаев необоснованного повышения цен и отметили, что операторы, как правило, информируют об этом через свои сайты, на которые потребители практически не заходят. В итоге, по словам депутатов, многие граждане узнают о росте цен постфактум, а это, по их мнению, — проблема.