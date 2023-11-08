Аксаков объяснил механизм запрета плавающих кредитных ставок

Кредитным организациям хотят запретить плавающие ставки по кредитам. В первую очередь эта норма, направленная на небольшие займы, убережет малообеспеченных граждан от лишних трат. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 8 ноября в пресс-центре «Парламентской газеты».

© Парламентская газета

По словам депутата, граждане не всегда квалифицированно оценивают ситуацию и не всегда внимательно читают кредитный договор, а там, как правило, прописывается изменение процентной ставки в зависимости от финансово-экономической ситуации, например, при росте инфляции в стране.

«Зачастую проценты увеличиваются в разы по сравнению с тем, что было записано в первоначальном договоре. Чтобы такие случаи не возникали, внесен законопроект, где прописано ограничение для кредитных организаций по возможности увеличения процентных ставок выше определенного значения», — пояснил Аксаков.

Документом предлагается установить не более четырех процентных пунктов выше базовой инфляции, которую установит Центральный банк. Также инициатива обязывает банки сообщать о повышении.