Юрист рассказал о вызывающих интерес ФНС банковских операциях

Банки в некоторых случаях сами передают в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о подозрительных операциях клиентов. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

В первую очередь в налоговую службу передаются сведения о крупных денежных переводах — от 600 тысяч рублей. Это касается и денег, которые клиенту перебрасывают сами себе из одного банка в другой.

Также подозрение вызовет и возвращение на счет более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Такие схемы зачастую используются про мошеннических схемах и незаконном обналичивании средств.